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"الإسكان": 140 حاجزًا بمدينتي "ناصر" و"غرب قنا" دفعوا المقدمات

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"الإسكان": 140 حاجزًا بمدينتي "ناصر" و"غرب قنا" دفعوا المقدمات "الإسكان": 140 حاجزًا بمدينتي "ناصر" و"غرب قنا" دفعوا المقدمات

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، تقريرًا من بنك التعمير والإسكان عن معدلات دفع مقدمات الحجز، وسحب كراسات شروط القرعة لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، ومدينة "غرب قنا".

وأفاد التقرير، بأن 93 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، و47 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "غرب قنا" منذ الأحد الماضي، كما تم سحب 1283 كراسة شروط بمدينة "ناصر"، و693 كراسة شروط بمدينة "غرب قنا"، حتى أمس.

وأشار وزير الإسكان - في تصريح له اليوم - إلى أن سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد "مقبول الدفع أو مصرفي" أو نقدًا خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط.

ويتم سداد مقدم الحجز بفرع بنك التعمير والإسكان بـ"برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا"، بالنسبة لمدينة "غرب قنا"، وذلك حتى الخميس بعد المقبل الموافق 27 أبريل الجاري.

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