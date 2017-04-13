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بالفيديو.. التموين: تيسير الفصل الاجتماعي للأفراد في البطاقات التموينية

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بالفيديو.. التموين: تيسير الفصل الاجتماعي للأفراد في البطاقات التموينية بالفيديو.. التموين: تيسير الفصل الاجتماعي للأفراد في البطاقات التموينية

التحرير

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ذكر ممدوح رمضان، المتحدث الإعلامي لوزارة ، أنه خلال ساعات سيصدر إجراء لتيسير عمليات الفصل الاجتماعي للأفراد من بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ستستفيد منه العائلات الكبيرة المكونة من 5 و8 أفراد، والفرد سيكون له الحق في إصدار بطاقة مستقلة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أوني تي في لايف"، اليوم الخميس، أنه تم مد فترة تحديث بيانات البطاقات حتى نهاية شهر يونيو، والملء يكون عن طريق الاستمارة الورقية، أو الموقع الإلكتروني، منوهًا إلى أن بصدد إطلاق حملة إعلامية للتعريف بهذا الشأن بعد إنخفاض عملية الإقبال من المواطنين.

وأكد أنه المواطنين اللذين لم يتوجهوا لمكاتب التموين لتحديث بياناتهم سيكونوا خارج المنظومة، ونتمنى انتباه المواطنين لهذا الأمر.

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التحرير

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