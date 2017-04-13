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رجل أعمال روسي يقاضي زعيم المعارضة نافالني لاتهامه بالتشهير به

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رجل أعمال روسي يقاضي زعيم المعارضة نافالني لاتهامه بالتشهير به رجل أعمال روسي يقاضي زعيم المعارضة نافالني لاتهامه بالتشهير به

مصراوي Masrawy

الملياردير علي شير عثمانوف

موسكو - (د ب أ):
بدأ الملياردير علي شير عثمانوف، أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا إجراءات مقاضاة زعيم المعارضة اليكسي نافالني لاتهامه بالتشهير به.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن نافالتي رد على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأن أول شىء سيقوم به هو أنه سوف يطلب شهادة رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف " الذي قام عثمانوف بدفع رشاوى له".

وجاء في بيان نشر على موقع محكمة مدينة موسكو أن الدعوى القضائية، تستهدف أيضا مؤسسة مكافحة الفساد الخاصة بنافالني.

ويشار إلى أن هذه الدعوى القضائية تمثل عائقا قانونيا أخر أمام أبرز رموز المعارضة، الذي يسعى للترشح للرئاسة العام المقبل.

ويذكر أن إدانته السابقة المثيرة للجدل بارتكاب أعمال فساد ربما تؤدي لاستبعاده من خوض الانتخابات.

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