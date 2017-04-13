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شركة خاصة لصيانة استاد أسوان قبل لقاء الأهلي

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مصراوي Masrawy

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فريق أسوانفريق أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

أكد هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، جاهزية استاد أسوان الرياضي، لاستضافة مباراة أسوان والأهلي فى الدورى العام، الأحد المقبل، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 للمسابقة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أنه تم إسناد عمليات صيانة وتجهيز أرضية الملعب لشركة متخصصة في مجال صيانة الملاعب، بعد التعاقد معها من قبل الوزارة، إضافة لإسناد نظافة الاستاد وأمن البوابات الداخلية لشركة متخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى تأمين الوزارة للاستاد بالكامل، بما يتماشى مع تعليمات الجهات الأمنية، وتزويده بشاشات إلكترونية حديثة، بجانب الإنارة الكاملة حول المدرجات وغرف الملابس وغرف الاستقبال وغيرها من المنشآت التابعة للاستاد، إضافة للدفع بـ6 محولات كهربائية استعداداً للمباراة.

وأشار هاني رشدي، إلى التنسيق بين رجال الأمن بمديرية أمن أسوان ونادي أسوان، لدخول الأعداد المسموح بها من الجماهير، طبقاً لشروط الاتحاد المصري لكرة القدم، لافتاً إلى أنهما مسؤولان عن دخول أصحاب الدعوات والأعداد المسموح بها، وكذلك الإعلام والصحافة، وليست وزارة الشباب والرياضة.

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