بالصور.. ورشة لتفعيل منظومة حماية الطفل بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، ورشة عمل لتفعيل منظومة حماية الطفل بمحافظة دمياط، بحضور أعضاء اللجان العامة والفرعية وممثلين عن هيئة "اليونيسيف" وحسام عبد الغفار، مدير عام الشئون الاجتماعية.

استعرض ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، عمل ومهام لجان حماية الطفولة العامة والفرعية طبقا لنص المادة 97 من قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008، موضحًا أن المشرع منحها صلاحيات قانونية محددة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم والتنسيق والإحالة إلى الجهات المعنية.

وأكد مسلم على دور اللجنة العامة في وضع آلية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وتوفير إطار وقائي وعلاجي لهم والحد من جنوح الأحداث والتعامل معهم اجتماعيا، مشددًا على أهمية دور اللجان الفرعية المنشأة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة.

ودعت نهير نشأت، ممثلة "اليونيسيف" إلى الاهتمام بعملية رصد الأطفال المعرضين للخطر عن طريق مراكز الشباب والرائدات الريفيات ورجال الدين.

وأشادت بإيجابية بعض منظمات المجتمع المدني في التعامل مع قضايا الطفل والمخاطر التي تواجهه.