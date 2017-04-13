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تطهير مجري نهر النيل بالمنيا من 12 حالة تعد

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تطهير مجري نهر النيل بالمنيا من 12 حالة تعد تطهير مجري نهر النيل بالمنيا من 12 حالة تعد

مصراوي Masrawy

تطهير مجري نهر النيل بالمنيا من 12 حالة تعد

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 12 حالة تعد بالبناء المخالف على مجرى نهر النيل بقرية نزلة عمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية الحسينية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون جهاز حماية النيل بهدف الحفاظ على مصدرنا الاساسى للمياه.

قال عادل عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن حالات المخالفة جاءت مابين بناء منازل وأسوار بالبلوك الأبيض ، مؤكداً انه تم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

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