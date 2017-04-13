الأهلي يستهل مشواره الأفريقي لليد أمام شبيبة كينشاسا

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يلتقي اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلي بقيادة مديره الفنى عاصم حماد، نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى،ضمن أولي مباريات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة بالمغرب.

وكانت قرعة بطولة الكؤوس قد أسفرت عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية، بجانب كل من شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية، وباتروناج الكونغولى، ونيجر يونايتد النيجيرى، وموينيه الكاميرونى.

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وكان الأهلي نجح مساء أمس، فى الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الزمالك والصعود إلى كأس العالم للأندية والتى ستقام فى قطر.