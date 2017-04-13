مانشستر يونايتد يواصل سعيه للانضمام لكبار أوروبا

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يستضيف نادي أندرلخت البلجيكي نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، بملعب كونستنت فاندن ستوك في بروكسل، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

و​يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تقدمه في البطولة، ويعقد "الشياطين الحمر" آمالاً كبيرة على هذه المسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون مدخلاً إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (لبطل الدوري الأوروبي مقعد تلقائي في دوري الأبطال)، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنجليزي على المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال) فضلاً عن تشيلسي المتصدر.

وفي حال تتويجه، سينضم مانشستر يونايتد إلى مجموعة من الأندية التي أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري الأبطال ويوروبا ليج وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999)، وحقق هذا الانجاز مواطنه تشيلسي، يوفنتوس الإيطالي، أياكس أمستردام وبايرن ميونيخ الألماني.

وتوّج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، إلا أنه لم يسبق له إحراز بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

في المقابل، فاز النادي البلجيكي في خمس من مبارياته الست الأخيرة أوروبا على أرضه، وتخطى أندرلخت في الدور السابق أبويل القبرصي بالفوز عليه بنتيجة واحدة ذهابا وايابا 1-0.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2000/2001، وفاز مانشستر يونايتد 5-1 على ملعب اولدترافورد، ورد أندرلخت 2-1 على ملعب "كونستان فاندن ستوك" في بروكسل.

وتعتبر شباك الفريق البلجيكي مفضلة لنجم مانشستر السويدي زلاتان ابراهيموفيتش إذ هزها 5 مرات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، حينما كان في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

من جانبه يخوض ليون اختبارًا صعباً أمام ضيفه بشيكتاش التركي، خاصة بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام مضيفه لوريان 1-4 السبت الماضي في الدوري الفرنسي أضعفت آماله في امكان انتزاع أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

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وكان ليون قد أزاح روما الإيطالي من ثمن النهائي (فاز عليه 4-2 في ليون وخسر أمامه 1-2 في العاصمة الإيطالية)، وبخر حلمه بمواصلة مشواره في المسابقة، بهدف أن يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما عام 1999.

ويواجه أياكس امستردام شالكه ساعياً إلى مواصلة مشواره في البطولة، بعد تأهله على حساب كوبنهاجن الدنماركي بالفوز عليه 2-0 إياباً بعدما كان خسر أمامه 1-2 ذهاباً في العاصمة الدنماركية، في حين تخطى شالكه مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض الأخير بعدما كان تعادل معه 1-1 في جيلسنكيرشن ذهاباً.

وفي المواجهة الرابعة، يلعب سلتا فيجو مع جنت البلجيكي الذي تأهل على حساب مواطنه جنت (لاجانتواز) بالفوز عليه 5-2 ذهاباً وتعادله معه 1-1 إياباً، ويعد سلتا فيغو الممثل الوحيد لكرة القدم الإسبانية في ربع النهائي بفوزه على كراسنودور الروسي 2-1 ذهاباً و2-0 إياباً.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج":

- أندرلخت × مانشستر يونايتد الساعة 9.05.

- سيلتا فيجو × كي آر سي جينك الساعة 9.05.

- أياكس أمستردام × شالكه الساعة 9.05.

- ليون × بشكتاش الساعة 9.05.