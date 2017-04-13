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النائبة زينب سالم : أطالب بإخصاء المتحرشين كعقوبة لهم

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النائبة زينب سالم : أطالب بإخصاء المتحرشين كعقوبة لهم النائبة زينب سالم : أطالب بإخصاء المتحرشين كعقوبة لهم

 

طالبت النائبة زينب سالم في البرلمان المصري عن ضرورة تشديد العقوبات على المتحرشين جنسيًا في نظرًا لزيادة عدد حالات التحرش.
وأضاف النائبة عن محافظة الشرقية التي وقعت فيها حالة  أثارة اشمئزاز الرأي العام المصري أنه من الضروري أن يتم مضاعفة العقوبة الجنائية على المتحرش الجنسي لدرجة يمكن أن تصل إلى الإخصاء، وفق تصريحاتها للصحفي محمد صبحي بجريدة اليوم السابع.
وأوضحت زينب سالم أنها ستتقدم بتعديل في قانون العقوبات بإدخال فقرة جديدة يشمل هذا التغليظ في العقوبات مشيرة إلى أن الوضع أصبح سخيف، ولا يوجد ردع يُذكر يوقف المتحرشين.
وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري وافقت على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سوزي ناشد بِأن تغليظ العقوبات على المتحرشين مشيرة إلى أن  استشرت وأصبح هذا القانون من الأولويات.
يذكر أن أكثر من 14 شاب تحرشوا بفتاة كانت عائدة من زفاف إحدى زميلاتها في الزقازيق بمحافظة الشرقية ووقعت أرضًا، ولم يتركوها حتى جاءت الشرطة وقامت بتفريقهم بضرب عدد من الرصاصات في الهواء، وتلك القضية أثارت الرأي العام في مصر مؤخرًا، حتى إن وزارة الداخلية قامت بالقبض على هؤلاء المتحرشين وتقديمهم للعدالة.
ويطالب العديد من المصريين تغليظ عقوبة التحرش التي لا يعاقب فيها المتحرش إلا بعقوبة اقصاها غرامة مالية أو السجن ثلاث سنوات.

 

المصدر : مصرفايف

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