موجة من الطقس السيء تضرب الغربية.. والمحافظ يرد بقرار عاجل

خاص بالصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"

رسميًا.. إعادة بين طايل والجحش على مقعد السادات بدائرة "تلا الشهداء"