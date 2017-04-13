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بعد مكافأة الـ100 ألف جنيه.. كيف تبلغ "الداخلية" عن مفجري "المرقسية"؟ .. وأرقام تليفونية عدة لوزارة الداخلية

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بعد مكافأة الـ100 ألف جنيه.. كيف تبلغ "الداخلية" عن مفجري "المرقسية"؟ .. وأرقام تليفونية عدة لوزارة الداخلية بعد مكافأة الـ100 ألف جنيه.. كيف تبلغ "الداخلية" عن مفجري "المرقسية"؟ .. وأرقام تليفونية عدة لوزارة الداخلية

تفجيرات إرهابية مروعة ودامية، ضربت كنيسة "مارجرجس" في طنطا والكاتدرائية المرقسية في العباسية، خلال احتفالات الأقباط بـ"أحد السعف"، أسقطت 46 شهيدًا و126 مصابًا، لتصنع يوما حزينا على ، ولم يمض 72 ساعة على الحادث حتى تم الكشف عن أسماء المتورطين في التفجيرات من العناصر الإرهابية.
 
وزارة الداخلية، خرجت في بيان رسمي، اليوم، معلنة عن تمكنها من كشف هوية الانتحاري الذي فجر نفسه، الأحد الماضي، بالكنيسة المرقسية، ويدعى محمود حسن مبارك عبدالله، مشيرة إلى ارتباطه بإحدى البؤر الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم"، والذي يقوم بتكوين عدة خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية.
 
19 اسمًا ضمتها، قائمة العناصر الإرهابية الهاربة، التابعة لتلك البؤرة الإجرامية، خصصت وزارة الداخلية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل المكافأة، لمن يدلي بمعلومات تساعد أجهزة الأمن في ضبط أي عنصر من الهاربين المذكورين.
 
الإبلاغ عن معلومات حول الإرهابيين، له أكثر من طريقة، فهناك البريد الإلكتروني للوزارة "center@moi.gov.eg - center@iscmi.gov.eg"، وفقًا لموقع وزارة الداخلية، كما تتيح الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، الإبلاغ من خلالها، من خلال "خدمة استقبال رسائلكم" المتواجدة على الصفحة.
 
هناك أيضًا، أرقام تليفونية عدة لوزارة الداخلية، أبرزها 122، وهو الرقم الأشهر لشرطة النجدة، ولكن هناك أيضًا أرقام أخرى للتواثل مع العلاقات العامة بالوزارة، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزار الداخلية، وهي: "24060785- 24060786- 24060787- 24060788- 24060789"، وكذلك يتيح الموقع أرقام تليفونات قطاع الأمن الوطني بالوزارة قطاع الأمن الوطني بالوزارة "22646000-2264700-22645000- 0222611040".
 
الفاكس والبريد، وسيلتان للتواصل متاحتان أيضًا، فرقم الفاكس الخاص بالوزارة، "0224060579"، كما أن الرقم البريدي المخصص لإرسال الخطابات، هو "11641".
 
 
المصدر:الوطن

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