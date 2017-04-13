«الأرصاد» تُحذر من طقس اليوم: رياح وأمطار غزيرة ورعدية

شيماء مصطفى

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، ويصاحب ذلك نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى،

فتكون:

القاهرة (19 – 25)،

الإسكندرية (16 – 21)،

قنا (23 – 31)،

الأقصر (24 – 33)،

وأسوان (25- 37).

المصدر : بوابة الوفد

شبكةعيونالإخبارية

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