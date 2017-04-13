بالفيديو || تفاصيل اتهام فتاة لنجل برلمانى سابق بتخديرها واغتصابها

سمر العشري

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، مأساة فتاة تدعى «قمر» اغتصبها أحد شباب قريتها قائلة: «حضر لي شاب من قريتي ووالده عضو مجلس شعب سابق، وطلب مني التوجه معه لمساعدة والدته في الإعداد لحفل كانت تريد تنظيمه في فيلتها في شهر رمضان عام 2010».

وأضافت الفتاة خلال لقائها في برنامج «صبايا الخير»، المذاع على فضائية «النهار»: «عندما توجهت معه للفيلا ودخلتها، سألت الشاب عن والدته فقال لي إنها على وصول، وأعطاني كوب عصير ولم أشعر بنفسي سوى في اليوم الثاني وبعد أيام توجهت للطبيب بعد شعوري ببعض الألم، فأكد لي أنني حامل وأنني تم تخديري، ونصحني الطبيب بعد ذلك بإقامة دعوى إثبات نسب للطفلة».

وتابعت: «تم عرضي على الطب الشرعي الذي أثبت أنني ما زلت بكرا، وأن غشاء البكارة سليم ولكنه أكد أنني حامل بالفعل، وما زالت قضية إثبات النسب متداولة في المحاكم رغم أنني أنجبت طفلة».

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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