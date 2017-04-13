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«مرور البحر الأحمر» يعيد فتح طريق «سفاجا - قنا»

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«مرور البحر الأحمر» يعيد فتح طريق «سفاجا - قنا» «مرور البحر الأحمر» يعيد فتح طريق «سفاجا - قنا»

التحرير

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أعادت محافظة البحر الأحمر فتح طريق "سفاجا - قنا" أمام الحركة المرورية بعد إغلاق استمر قرابة الساعتين بسبب الأمطار التى تعرض لها الطريق.

وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس أنه تم إعادة فتح طريق "سفاجا - قنا" أمام الحركة المرورية من جديد بعد إزالة كافة المعوقات نتيجة الأمطار.

وأشار البيان إلى انتظام الحركة المرورية على الطريق بجانب إعادة فتح طريق "القصير - سفاجا"، طالبا قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات المرورية على الطريق حفاظا على سلامتهم.

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يذكر أن طريق "سفاجا - قنا" كان قد أغلق بشكل مؤقت كإجراء احترازي بسبب الأمطار وتم إعادة فتح وتشغيل الطريق.

 

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التحرير

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