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مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

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مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

التحرير

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قال مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن فوز الفريق الأول لكرة اليد ببطولة السوبر الإفريقي، لأول مرة فى تاريخه؛ هو إنجاز جديد يضاف لكثير من الإنجازات، تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري كانوا على قدر المسئولية، وقدّموا أداءً متميزًا جدًا، وكان لديهم إصرار كبير على الفوز بالسوبر.

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وأضاف «مجدي»، أن إنجاز بطولة اليد هو مسيرة للبطولات التي يحققها الأهلي فى كل الألعاب، وهو دافع أيضًا على تحقيق إنجاز جديد فى باقي البطولات، موضحًا أن سيدات طائرة الأهلي لديهن فرصة كبيرة أيضًا للفوز ببطولة إفريقيا المقامة حاليًا فى تونس، وهن يملكن الطموح والقدرة على تحقيق اللقب.

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التحرير

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