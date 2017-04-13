كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات

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أعرب كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد فوز على الزمالك 29-23، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، بمدينة أغادير المغربية.

وقال «زاهر» عقب المباراة، إن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على التتويج بكأس الكئوس الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف أمين صندوق الأهلي، أنه رغم دعم الزمالك صفوفه بلاعبين محترفين، إلا أن الأهلي كان الأفضل، ونجح في السيطرة على مجريات وقدَّم أداءً أكثر من رائع.

وأشار «زاهر» إلى أن لقب السوبر يعدّ استكمالًا لسلسة الإنجازات، التي حققتها الفرق الرياضية بالنادي خلال الفترة الماضية، بعد التتويج ببطولات أفريقيا في اليد والسلة والطائرة.