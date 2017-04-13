تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

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شهدت بعض رحلات شركة مصر للطيران تأخيرات محدودة، خاصة المتجهة منها إلى بعض دول الخليح العربي التي تشهد حالة من الطقس السيئ منذ أيام، وذلك تأثرًا بموجة الطقس المطيرة التي ضربت القاهرة ومحافظات الجمهورية مؤخرًا.

وقال مصدر ملاحى مسئول بمطار القاهرة الدولى، إن حركة الطيران لم تتأثر حتى الآن، موضحًا أن المطار شهد تأخر 6 رحلات فقط منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الخميس.

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وأوضح المصدر، أن الرحلات الست المتجهة إلى المدينة المنورة وجدة والكويت ومطارات شرم الشيخ والغردقة، شهدت تأخرًا فى مدد متفاوتة لا تتجاوز 60 دقيقة، مرجعًا السبب إلى انتظار إذن الإقلاع من مطارات الوصول.