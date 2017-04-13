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مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

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مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

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الانتخابات التكميلية على مقعد المصيلحي

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية للدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، منذ قليل، نتيجة فرز صناديق الإقتراع بـ 12 لجنة انتخابية، وذلك على المقعد الفردي بالدائرة بمجلس النواب بعد خلوه بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية. .

وتشير النتائج الأولية إلى تقدم كلا من الدكتور محمد حبيب، ونبيل عسكر؛ حيث حصل "حبيب على ألف و706 صوتًا، و"عسكر" على ألف و658 صوتًا، فيما حصل الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، على 653 صوتًا، وعلي ماهر الصناديلي، على 154 صوتًا، وعبدالله حسان، على 609 صوتًا.

كانت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، أغلقت أبوابها، منذ قليل، أمام الناخبين، فور انتهاء عملية التصويت لليوم الثاني والأخير للانتخابات التكميلية على المقعد الفردي بعد خلوه بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

ويتنافس على المقعد 10 مُرشحين وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".

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