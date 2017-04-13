الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

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تشهد محافظة الشرقية موجة من التقلبات الجوية التى تضرب مدن ومراكز وقرى المحافظة، رغم استقرار درجات الحرارة دون ارتفاع أو انخفاض.

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وشهدت مدينة الزقازيق، عاصمة المحافظة، هطول أمطار خفيفة مساء أمس الأربعاء، ومع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بينما شهدت مدينة القرين هطول الأمطار هى الأخرى وذلك تباعًا لموجة التقلبات الجوية التى شهدتها المحافظة على مدار اليوم، والتى تتمثل فى تشبع الهواء بالأتربة، وشدة الرياح فى بعض المناطق الخلاء والمفتوحة، الأمر الذى أدى إلى سقوط أحد أسلاك الكهرباء بالطريق المؤدى لترعة القرين، على مقربة من موقف الزقازيق والمساكن الجديدة فى مدينة القرين، أمس الأربعاء.

وقال شهود عيان إن "السلك" سقط منذ الصباح نتيجة سوء الأحوال الجوية.