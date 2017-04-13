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عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة

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عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة

مصراوي Masrawy

محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير جريدة الأهرام

كتب – محمد عمارة:

قال محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه لا صحة لتعيين علاء ثابت رئيس لتحرير الجريدة أو تعيين عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيسا لمجلس الإدارة، لافتًا إلى أن ما يثار بشأن هذه الآنباء هدفه إرباك عمل الهيئات الوطنية التي تشرف على الإعلام والصحافة.

وأضاف علام في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما زلت أمارس عملي بشكل طبيعي، وأنا عضو في المجلس الأعلى للصحافة، وأي تغيير سيطرأ على رؤساء مجالس الإدارة او في رئاسة تحرير الصحف القومية، بالتأكيد سأعلم بها وسأصوت عليها أيضا".

وكانت قد نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا بتعيين علاء ثابت رئيسا لتحرير الأهرام وعبد المحسن سلامة رئيسا لمجلس الإدارة.

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