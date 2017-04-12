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أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ

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أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ

التحرير

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أكد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن ريال مدريد فرط في فوز كبير، على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء.

وتابع «أمير القلوب» خلال تواجده بالاستوديو التحليلي، لقناة «beIN SPORTS»، أن طرد مارتينيز، أثر كثيرًا على أداء أصحاب الأرض، مضيفًا أن ذلك بالإضافة إلى الغيابات التي يعاني منها البايرين، هي أمور لن تتكرر في مباراة الإياب وكان على الفريق الملكي استغلالها في مباراة الذهاب.

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واستكمل أبو تريكة، أن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، قرأ المباراة جيدًا وأجرى تغييرات مهمة كان لها دور رائع في سير اللقاء، خاصة في ظل هبوط مستوى لوكا مودريتش الذي من الواضح أنه يحتاج للراحة.

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التحرير

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