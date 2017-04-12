«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا»

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خسر فريق بايرن ميونيخ، من نظيره ريال مدريد، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب اليانز آرينا، لحساب ذهاب الدور الربع النهائي، بدوري أبطال أوروبا.

سجل بايرن هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب أرتورو فيدال، في الدقيقة الـ25، ليعادل مدريد النتيجة في الدقيقة الـ47 عن طريق كريستيانو رونالدو، وفي الدقيقة الـ77 تقدم رونالدو للميرانجي، وأحرز الهدف الثاني.

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ويقام لقاء العودة، يوم 18 إبريل من الشهر الجاري، على ملعب السنتياجو برنابيو، معقل الفريق الإسباني.