ديبالا يعيش حلم الطفولة

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اعترف الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد تسجيله هدفين في فوز اليوفي على برشلونة (3-0) بالأمس في دوري أبطال أوروبا، أنه كان يحلم بالمشاركة في مباريات من هذا النوع منذ كان طفلاً.

وقال المهاجم الأرجنتيني في تصريحات للموقع الرسمي للسيدة العجوز: "حلمت بمثل تلك المباريات منذ كنت طفلاً، نحن واثقون في أنفسنا ولكننا نعلم أن المواجهة في الكامب نو ستكون صعبة"، مضيفًا "كنا رائعين الليلة وحققنا نتيجة ممتازة قبل لقاء الإياب".

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وأوضح: "كنت أحلم بالمشاركة في مباريات كتلك منذ كنت طفلاً، نحن واثقون جداً الآن وهذا سيساعدنا أثناء سعينا لتحقيق أهدافنا".

واختتم: "لا يمكننا الاسترخاء، ستكون المواجهة في الكامب نو صعبة ولكننا فريق رائع ونحن جميعاً مستعدون".