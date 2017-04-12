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اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة

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اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة

التحرير

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أعلن الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعديل مواعيد مباراتي الفريق للشهر المقبل في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون وتوتنهام.

حيث تم تغيير موعد رحلة يونايتد إلى ملعب واين هارت لين لمواجهة توتنهام إلى 14 مايو، وقد تكون هذه هي المواجهة الأخيرة لتوتنهام على ملعبه.

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أما رحلة يونايتد إلى ملعب سانت ماري لمواجهة ساوثهامبتون في نهائي كأس الرابطة تم تغيير موعدها لتقام يوم الأربعاء 17 مايو، المباراة التي ستقام في الساحل الجنوبي تم تأجيل موعدها بسبب مباراة يونايتد في كأس الاتحاد "الإمارات" أمام تشيلسي.

وستكون المواجهة الأخيرة ليونايتد في الدوري أمام كريستال بالاس 21 مايو، وبهذا فقد أصبح يونايتد على علم ببقية مواجهاته المحلية خلال موسم 2016/17.

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