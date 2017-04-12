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قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

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مصراوي Masrawy

قنصل الصين مستعدون لمؤتمر دولي يساند في مواجهة الإرهاب (1)قنصل الصين مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب (1)

قنصل الصين مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب (2)قنصل الصين مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب (2)

قنصل الصين مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب (3)قنصل الصين مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب (3)

الإسكندرية – محمد أحمد ومحمد عامر: 

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، "تشو نانشان"، حرص الصينية على العمل مع مصر في محاربة الإرهاب، واصفًا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها كنيستين بالإسكندرية وطنطا بغير الإنسانية، والتي تؤثر سلبًا على الأوضاع الحالية في مصر.

جاء ذلك في تصريح له، على هامش مشاركته، مساء اليوم الأربعاء، في العزاء الذي أقامته مديرية أمن الإسكندرية، في ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية، الذي وقع الأحد الماضي، بحضور عدد من قناصل الدول منهم سامة الخشاب عميد السلك الدبلوماسي، قنصل عام دولة لبنان، محمد صغيرون الشيخ قنصل عام دولة السودان.

وردًا على سؤال حول نية الصين المشاركة في عقد مؤتمر دولي يدعم مصر في مواجهة الإرهاب، قال إن "الحكومة الصينية توافق على عقد مؤتمر دولي تكون مصر جزءًا منه للعمل على محاربة الإرهاب"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الجهود في هذا الشأن.

واختتم القنصل الصيني حديثه بأن حكومة بلاده تقف بجانب مصر قلبًا وقالبًا، وأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم مصر بشكل أكبر، قائلا "حريصون أن نعمل مع مصر لمواجهة الإرهاب."

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