أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (1)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (1)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (2)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (2)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (3)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (3)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (4)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (4)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (5)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (5)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (6)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (6)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (7)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (7)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (8)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (8)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (9)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (9)

فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (10)فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد السادات بالمنوفية (10)

المنوفية مروة فاضل:

بدأت في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أعمال فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا - الشهداء" على مقعد محمد أنور السادات، المسقطة عضويته من البرلمان، عقب انتهاء عملية التصويت على مدار يومين.

يشار إلى أن محافظة المنوفية شهدت، أمس الثلاثاء، بدء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز "تلا والشهداء" واستمرت حتى اليوم الأربعاء، ويبلغ عدد الناخبين 409 ألف و192 لجنة و104 مقرات انتخابية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل