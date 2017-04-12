بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

بدأت في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أعمال فرز الأصوات في الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا - الشهداء" على مقعد محمد أنور السادات، المسقطة عضويته من البرلمان، عقب انتهاء عملية التصويت على مدار يومين.

يشار إلى أن محافظة المنوفية شهدت، أمس الثلاثاء، بدء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز "تلا والشهداء" واستمرت حتى اليوم الأربعاء، ويبلغ عدد الناخبين 409 ألف و192 لجنة و104 مقرات انتخابية.