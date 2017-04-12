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''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته

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''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته ''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته

مصراوي Masrawy

مديرية أمن قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إنهم سحبوا عينات حمض نووي "دي إن إيه" من والدة "محمود مبارك" المشتبه به في تنفيذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتأكدوا من مطابقتها لأشلاء المتهم.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تحليل الحمض النووي، جاء بناء على تعليمات أمنية سيادية، وقادهم للتعرف هوية المتهم وهوية عائلته بالكامل.

وأشار المصدر إلى أنه يجري البحث عن هوية باقي المتهمين بتفجير الكنيستين، وتقرر توزيع صورهم على كمائن الطرق السريعة والصحراوية والدروب الجبلية بقرى الدم والنار وحمرادوم وأبو خزام والحجيرات.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، الأربعاء، هوية المشتبه به في تفجير كنيسة الإسكندرية، بناء على "فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، تتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذىي الحادثين".

وقالت الوزارة في بيان لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن "منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبدالله (مواليد 28/9/1986 بقنا يقيم حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس – عامل بإحدى شركات البترول) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1040/2016 حصر أمن دولة.

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