إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، إن رحلتين دوليتين كانتا متجهتان إلى العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أسمرة، تم إلغاءهما لعدم جدواهما اقتصادياً وقلة عدد ركابهما.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن شركة الخطوط الجوية الإرتيرية أرسلت إخطارًا بإلغاء رحلتها رقم 8361 المتجهة إلى أسمره عبر الخرطوم، وشركة الخطوط السودانية أرسلت إخطارًا هي الأخرى بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 103 المتجهة إلى الخرطوم بسبب عدم جدواهما الاقتصادية وقله عدد ركابهما.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على طائرات أخرى.