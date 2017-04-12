«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

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طالب النائب محمد سليم، منسق ائتلاف دعم مصر، باستخدام قانون الطوارىء للقبض على العناصر الإرهابية والمحرضين وأصحاب الأفكار المتطرفة.

وأيد النائب في تصريح خاص، استمرار العمل بالقانون حتى يتم إنجاز العدالة، مطالبا بتحويل كافة الإرهابيين للمحاكمات العسكرية، مضيفًا أن مصر تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، ويدفع أبناؤها حياتهم ثمنًا لتلك العمليات الإرهابية الغاشمة، التي تستهدف أبناء الوطن.

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وأكد أن الهدف من هذه العمليات ضرب الدولة المصرية، ومحاولة خلق توتر وزعزعة الاستقرار، بعد ما حققه المصريون من تحالف وتضامن في ثورة 30 يونيو، وإسقاط القوة الراديكالية الأصولية، التي أرادت الشر بمصر وتصر في محاولة تحقيق هدفها بتخريب مصر.