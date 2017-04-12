تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

كتب- محمد الصاوي

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب تعطل لورى شرطة فى الأتجاه القادم من مدينة نصر، ومصر الجديدة وصولا الى ميدان رمسيس وانتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم الإستعانة بونش عملاق للعمل على سحب السيارة، وإنزالها من أعلى الكوبرى، وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوجه كافة مرتادى الطريق، وسائقى المركبات للمسطحات الأرضية لحين إنزال السيارة من أعلى الكوبرى

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بتعطل لورى شرطة أعلى الطريق، وظهور كثافات مرورية، وأمر اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة بانتقال رجال المرور وونش للعمل على سحب السيارة، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى