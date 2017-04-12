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محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

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محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ القليوبية مع المهندس مصطفى مجاهد

القليوبية - أسامه علاء الدين:

وافق اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، على تخصيص قطعتي أرض تتبعان وزارتي الموارد المائية والري والإسكان المجتمعات العمرانية؛ لإنشاء محطتي مياه شرب بمركز ومدينة كفر شكر، كل منهم بطاقة 120 لتر/ ث.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سعيد الهواري، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار "عشماوي" إلى اعتماد ميزانية 80 مليون جنيه، لإنشاء المحطتين.

وكان "عشماوي"، قد أصدر توجيهات فورية للبدء في إنشاء محطة مياه أخرى كبرى بطاقة 45 ألف م2/يوم بقرية المنشأة الكبرى لخدمة قري مركز ومدينة كفر شكر.

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