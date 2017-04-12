عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب

بعد يوم واحد من قرار جامعة أسيوط، منح الطلاب، إجازة 3 أيام بدءاً من الأسبوع المقبل، بمناسبة شم النسيم وأعياد الأقباط، على أن تكون الـ3 أيام، هي أيام (السبت والأحد والإثنين)، كشف مصدر بوزارة التعليم العالي، عن مفاجأة جديدة خلال تصريحات صحفية.

وأكد المصدر، بأن المجلس الأعلى للجامعات سوف يمنح طلاب جميع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة إجازة لمدة 3 أيام تبدأ من السبت المقبل الموافق 15 أبريل الى يوم الاثنين الموافق عيد شم النسيم 17 أبريل .

كان الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط قد أصدر قراراً بمنح الطلاب بمختلف كليات الجامعة أجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من السبت الموافق الجاري، الموافق 15 أبريل، وحتى الاثنين، مع إعفاء العاملين من التوقيع أيضاً في تلك الفترة على أن تستأنف الدراسة والعمل يوم الثلاثاء القادم 18 من أبريل الجاري.

المصدر:مصرفايف