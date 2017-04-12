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رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف"

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رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف"

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برقية من لى هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، أعرب خلالها عن صدمته جراء هذه التفجيرات الدامية، مؤكداً إدانة دولته بشدة لتلك الأعمال المستهجنة التي استهدفت المدنيين في أماكن العبادة، على النحو الذي يرمي إلى غرس بذور الإنقسام والكراهية.

وأضاف رئيس وزراء سنغافورة أن كانت دوماً راسخة وموحدة ضد العنف والإرهاب، معرباً عن ثقته في تجاوز مصر وشعبها لآثار الهجمات الأخيرة، ليظل المجتمع المصري قوياً ومتماسكاً.

وقتل 45 شخصا بينهم سبعة من رجال الشرطة وأصيب 126 آخرون في تفجيرين استهدفا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا يوم الأحد خلال احتفال المسيحيين بأحد السعف.​​

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