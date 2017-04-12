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برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

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برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

التحرير

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تقدم النائب الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،  وعضو مجلس النواب عن دائرة القديمة والمنيل، بقانون المطور العقاري لمناقشته أمام لجنة الإسكان، مؤكدًا أن القانون ينظم مهنة المطورين العقارين، ويحفظ  مداخرات المواطن البسيط  ويشجع الاستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين الشرفاء.

وأوضح  العقاد، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كل تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاءً بالتعويضات، مؤكدا أن اللجنة وافقت على المشروع سيناقش بكل تفاصيله خلال الفترة القادمة. 

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وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، مضيفًا أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.

وتابع: "القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين".

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