رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نيكوس أناستسيادس رئيس قبرص، أعرب خلاله عن خالص تعازي قبرص، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادثين الارهابين اللذين استهدفا كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، مُعرباً عن مواساته لأسر الضحايا، وأكد تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الإرهاب.

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ومن جانبه، أعرب الرئيس عن عميق تقديره للرئيس القبرصى على مواساته الصادقة، مؤكداً ما يربط البلدين من علاقات سياسية واقتصادية متميزة، وحرص مصر على تطوير التعاون مع قبرص في مختلف المجالات.