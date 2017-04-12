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شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة

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شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة

بحسب تحريات المباحث ووزارة الداخلية، منذ ثلاث سنوات تقريباً، ترددت شائعة تفيد بخطف شاب يدعى “محمد.ع” ، لفتاه من منزلها بقرية شنيط الحرابوة التابعة لمركز شرطة كفر صقر، وقامت أسرة الفتاه باتهام الشاب بأنه هرب بها إلى الصعيد، وانتشرت الشعائعة في جميع أنحاء القرية، وتبين أن الشاب برئ من هذا الفعل.

وتدخل العقلاء من القرية، وتم التخطيط لعقد جلسة عرفية بين الأسرتين، أسرة الشاب والفتاه، إلا أنه قبيل انعقاد الجلسة، ترددت شائعة أخرى تفيد بأن الشاب يريد الثأر من الفتاه وقتلها، الأمر الذي جعل مجموعة من أهل الفتاه بالذهاب إلى بيته واقتياده عنوة وتوثيقة بالحبال وتعذيبه حتى الموت ثم أشعلوا النيران في جثته.

وكشفت التحريات عن تورط 12 شخصا من أسرة وأقارب الفتاه بارتكاب الجريمة، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وتم إحالة أوراقهم بالأمس إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار