صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ سيفتقد لخدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، أمام ريال مدريد، في المباراة التي ستقام اليوم على ملعب الأليانز أرينا، ضمن ذهاب دور الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا.

وكان اشتكى المهاجم الدولي البلولندي هذا الأسبوع من إصابة في الكتف في أحد الحصص التدريبية، بعد خروجه بديلا في أمام دورتموند في الدوري الألماني، وكان كارلو أنشيلوتي قد أكد يوم أمس الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي، أن اللاعب تدرب لمدة 20 دقيقة فقط مع الفريق.

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يشار إلى أن البايرن يتصدر جدول الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، كما أن روبرت ليفاندوفسكي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 26 هدفًا.