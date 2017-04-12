وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

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أكد يحيى راشد، وزير السياحة، رضاه تجاه النتائج التى حققتها الوزارة وهيئاتها خلال الربع الأول من العام الحالى، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة تم استقطاب رقم كبير من السياح، أكبر من المستهدف بنسة تقارب الـ15%.

وقال راشد، خلال رده على طلبات الإحاطة لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، إن وزارته تلقت 17 طلب حضور إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، قائلا "وتم عرض خطة الوزارة لتنشيط السياحة على اللجنة 17 مرة خلال الـ6 أشهر الماضية، حضرت منهم 6 اجتماعات".

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وأضاف راشد، أن السياحة عمل ومستقبل الشعب المصرى، مطالبًا النواب بمقارنة وضع السياحة منذ عام بوضعها الآن، قائلا: «خلال هذا العام وقعت 10 حوادث تؤثر على السياحة مباشرة لا داعى لسردها، مصر كانت مستهدفة العام الماضى، وبفضل المجهود الذى تم استعادت جزءًا كبيرًا من الحركة السياحية".

وقال راشد، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لتسويق الاقصر وأسوان وشرم الشيخ ودعم عودة حركة الطيران لشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة الحركة تدريجيًا.