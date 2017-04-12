أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

Google+ Print
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد يحيى راشد، وزير السياحة، رضاه تجاه النتائج التى حققتها الوزارة وهيئاتها خلال الربع الأول من العام الحالى، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة تم استقطاب رقم كبير من السياح، أكبر من المستهدف بنسة تقارب الـ15%.

وقال راشد، خلال رده على طلبات الإحاطة لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، إن وزارته تلقت 17 طلب حضور إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، قائلا "وتم عرض خطة الوزارة لتنشيط السياحة على اللجنة 17 مرة خلال الـ6 أشهر الماضية، حضرت منهم 6 اجتماعات".

شاهد أيضا

وأضاف راشد، أن السياحة عمل ومستقبل الشعب المصرى، مطالبًا النواب بمقارنة وضع السياحة منذ عام بوضعها الآن، قائلا: «خلال هذا العام وقعت 10 تؤثر على السياحة مباشرة لا داعى لسردها، كانت مستهدفة العام الماضى، وبفضل المجهود الذى تم استعادت جزءًا كبيرًا من الحركة السياحية".

وقال راشد، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لتسويق الاقصر وأسوان وشرم الشيخ ودعم عودة حركة الطيران لشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة الحركة تدريجيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين