«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك»

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عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، وحضور السفير محمد الهوارى، نائب مساعد وزير الخارجية، ومحمد على، مدير إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

ناقش الحضور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2017، بشأن اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين مصر والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى السادك؛ والمُوقَعة فى شرم الشيخ.

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وتهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية، والتطوير الصناعي، وحرية انتقال الاستثمارات ورجال الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعميق التكامل الاقتصادي، وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها البعض.