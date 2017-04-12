محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء: "إن الحكومة وافقت على مشروع مد مترو الأنفاق إلي قليوب والقناطر الخيرية، على مرحلتين، الأولى تشمل مدينة قليوب لسهولة التنفيذ على امتداد خط شبرا الخيمة، والثانية، تتضمن القناطر الخيرية في إطار ربط المدينتين بالقاهرة، والمساهمة في تحقيق التنمية بالمدينة السياحية".

وأشار "المحافظ"، إلى أن مد المترو لقليوب سيخدم الملايين من المسافرين يوميًا على الطريق الزراعي، وكذا أبناء القليوبية من العمال والموظفين.