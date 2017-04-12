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فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك

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فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك

التحرير

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أصدر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرمان بحضور اللاعبين قبل انطلاق المران اليومي بساعة ونصف.

وكان الجهاز الطبي للفريق وضع برنامجًا غذائيًا للاعب الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق من أجل تخفيف وزنه لما يقرب من 10 كجم.

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ويرغب الجهاز الفني بقيادة أوجوستو إيناسيو، في إعادة اللاعب لوزنه الطبيعي في ظل وجود رغبة قوية في الاعتماد عليه الفترة المقبلة، وخاصة أنه يؤدي تدريبات تأهيلية حاليًا للتعافي من إصابة الشد في العضلة الخلفية.

ويلتقي الزمالك مع للمقاصة، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري.

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التحرير

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