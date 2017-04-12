عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل

سمر العشري

حالة من الرعب والخوف والفزع سيطرت على سكان مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام، منذ قليل، نظرا لسماع صوت انفجار مدوي، حيث أكد عدد من السكان أن صوت الانفجار وأسرعوا على الفور بتقديم بلاغات لمديرية أمن الجيزة.

ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية اللواء مجدى الشلقانى أن الإدارة تقوم بفحص البلاغات بسماع دوى الانفجار، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق من رجال المفرقعات من أجل تمشيط جميع المناطق مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام، مؤكدا أنه لم يتم العثور على شئ حتي الآن.

وصرح مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة، بسماع صوت انفجار مدوي منذ قليل، مناشدا المواطنين بالهدوء وعدم القلق، كما لفت أنه لم يتم العثور على أي قنابل، وأكد أن المديرية تتواصل للتأكد من سلامة جميع الكنائس والمنشآت الحيوية في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام بأمان، لافتا إلى أنه جار التعرف على سبب صوت الانفجار .

كما أعلنت الحماية المدنية أن صوت الانفجارات يعود إلى قيام قوات الجوية بعمل تدريبات عسكرية على ارتفاع منخفض فوق مدن ٦ أكتوبر وحدائق الأهرام والشيخ زايد وامتداد طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، نتيجة اقتراب الطائرات من مستوى منخفض أعتقد المواطنين أنها صوت انفجارات. المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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