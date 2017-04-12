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بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

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بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

قال الإعلامي ” أحمد موسى”  موجهاً رسالة لوزير الداخلية  اللواء ” مجدي عبد الغفار” مقدماً بلاغاً ضد أن الصفحة الإرهابية ” تحت الأرض” متهماً إيها أنها قامت بتهديده بالقتل من خلال منشور لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديد مرتضى منصور

وأضاف ” موسى” من خلال برنامجه ” على مسئوليتي” والمذاع على قناة ” صدى البلد الفضائية، أنه تم تهديد المستشار ” مرتضى منصور” عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك بالقتل من تلك الصفحة أيضاً، وأنها بذلك دخلت حيز الإرهاب لأنها تهدد وتحرض على العنف لبعض الشخصيات الشهيرة في المجتمع المصري.

وقام الإعلامي بعرض صوراً من تلك التهديدات على المشاهدين  والرأي العام، مطالباً وزير الداخلية بسرعة التصرف مع تلك الصفحة الإرهابية.

 

المصدر:مصرفايف

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