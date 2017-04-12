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فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك»

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فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك» فيديو| «الوطنية للإعلام»: «اللي هيتجاوز هنقوله كش ملك»

التحرير

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قال الإعلامى الكبير جمال الشاعر، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك تحديات كبيرة تقف أمامهم كإقرار تشريعات جديدة فيما يتعلق بالإعلام الإلكترونى.

وأضاف الشاعر، خلال لقائه ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون" : "اللي هيلتزم بالمهنية هنضربله تعظيم سلام، وأى إنسان هيتجاوز هيتحاسب ونقابة الإعلاميين هتقول له كش ملك".

وتابع: "أي مذيع هيعمل فتنة طائفية نقابة الإعلاميين هتحقق معه وهتأدبه، الكنترول على أي حاجة هو القانون"، موضحا أن دول العالم تمنع الاحتكار الإعلامى سواء مباريات كرة القدم أو الأفلام أوالمسلسلات.

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واستكمل: "الشركات لا يجب أن تكون استحواذا ولا تكون تدميرا للتراث المصرى، مؤكدا أن الإعلام هو رمانة الميزان فى الحفاظ على توازن الشخصية المصرية".

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التحرير

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