الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تسمح بنقل الأعضاء بين الأقارب من العم أو العمة، إلى جانب القرابة من الدرجة الأولى لأهل المريض.

وأوضح محروس في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن ذلك لا يُعد تعديلًا جديدًا أضافته اللجنة، بل يأتي تسهيلًا على المرضى في إيجاد وسيلة لنقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب.

وأشار رئيس إدارة العلاج الحر، إلى أن اللجنة تُشدد على أن يكون التبرع بالأعضاء بين الأقارب من الدرجة الأولى فقط، كما تم تشديد الرقابة على عمل المراكز الخاصة على إثر ضبط شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية في ديسمبر الماضي.​