سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول

الأقصر – محمد محروس:

غطت السحب الكثيفة، سماء الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فحجبت أشعة الشمس بالكامل وتجددت معها مخاوف الأهالي وأجهزة المحافظة من سقوط أمطار غزيرة وسيول.

ولم تؤثر السحب الكثيفة على حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية، والملاحة النهرية والجوية بمطار الأقصر، الذي واصل إقلاع وهبوط الطائرات في المواعيد المحددة.

كما استمرت حركة القطع النهرية من مراكب ولنشات وصنادل وفنادق سياحية عائمة في النيل، ولم يكن هناك تأثير كذلك على حركة السياحة، شرق وغرب المدينة، وواصل السياح زيارة المناطق الأثرية كالمعتاد.

كانت محافظة الأقصر قد أعلنت، منذ أمس الثلاثاء، عن استعدادها للتقلبات الجوية واحتمال سقوط أمطار وحدوث سيول، وأجرت عدة بروفات عملية بمشاركة الأجهزة المعنية من "صحة وتعليم وتضامن وإسكان وري وآثار والمجالس المحلية"، للتدريب على مواجهة السيول ومخاطرها.