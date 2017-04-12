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«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ

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«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ «اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ

التحرير

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بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ظهر اليوم، برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، لنظر قرار رئيس جمهورية العربية رقم 102 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ومجموعة شرق إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، والموقعة في شرم الشيخ.

ويعقد الاجتماع بحضور السفير محمد الهواري نائب مساعد وزير الخارجية، ومحمد علي مدير إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ورشا نصر رئيس قسم لاتكتلات الأفريقية بالقطاع بوزارة التجارة والصناعة.

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