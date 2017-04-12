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«اتش اس بى سى» يعرض أعلى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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«اتش اس بى سى» يعرض أعلى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية «اتش اس بى سى» يعرض أعلى سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الاربعاء-، وسجل أعلى سعر للدولار فى بنك "اتش اس بى سى"، ليبلغ سعر البيع نحو 18.20 جنيها، مقارنة بنحو 18.15 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها.

وقفز سعر الدولار أيضا فى بنك إيران للتنمية بواقع 5 قروش، ليسجل سعر البيع نحو 18.15 جنيها، مقارنة بنحو 18.10 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها.

كما ارتفع السعر فى بنك البركة، ليسجل سعر البيع نحو 18.15 جنيها، مقارنة بنحو 18.14 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيها، مقارنة بنحو 18.04 جنيها.

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وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية مسجلا نحو 18.05 جنيها للبيع فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيها.

 

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التحرير

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