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المالية تطرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

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المالية تطرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه المالية تطرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

التحرير

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اعلنت وزارة المالية اليوم -الأربعاء-، طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه، لأجل 182يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.41%، وتم تغطيته بنحو 2.2 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 364 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.13%، وتم تغطيته بنحو 3.4 مرة.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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