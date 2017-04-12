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إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير"

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إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير"

مصراوي Masrawy

كتبت - شيماء محمود:

يعتبر "الهايلايتر" مستحضر تجميلي للوجه يستخدم بعد وضع "المكياج" لمنح الوجه لمعاناً وإطلالة مشرقة، إلا أن البعض يستخدمنه بطريقة خاطئة، حيث يضعنه على كامل الوجه، أو لا يحسن اختيار درجه "الهايلايتر" التي تتناسب مع لون بشرتهم.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من النصائح للاستخدام الصحيح لـ "الهايلايتر"، تقدمها "هبة شقير" خبيرة التجميل والعناية بالبشرة.

- عند اختيار هذا النوع من المستحضرات، عليكِ الأخذ بعين الاعتبار لون بشرتكِ وتدرّجها.

- إن كنتي ترتدين الألوان المائلة للذهبي واكسسوارات ذهبية يفضل اختيار "الهايلايتر" ذو اللّون البرونزي الهاديء، أما إن كنتي ترتدين ملابس مائله للفضيات ذات الألوان الفاتحة فاختاري "الهايلايتر" الذي يحتوي على القليل من اللّون الفضّي أو "هايلايتر" ورديّ باهت.

- "الهايلايتر" ذو اللّون الزهريّ، حياديّ ويتماشى مع كلّ أنواع البشرة.

- أبرز أماكن وضع "الهايلايتر" التي تبرز جمالك وتغطي العيوب وتجعلك تظهرين بمظهر مشرق:

على عظمة الحاجب وعند الزاوية المقوّسة.
الزوايا الداخليّة للعينين.
على عظمة الأنف أو ما بين الحاجبين.
الجهة العليا من الخد.
فوق الشفّة العليا.
على وسط الجفن.

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مصراوي Masrawy

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